Помогите плизззззз. написать сообщение на тему: объяснение происхождения назва??ия моллюска "Каракатица лекарственная"
Биология
Помогите плизззззз. написать сообщение на тему: объяснение происхождения назва??ия моллюска "Каракатица лекарственная"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль: Название пошло из-за наличия у каракатицы, так называемой, раковины (кости каракатицы), которая в старину применялась в медицине
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