Написать сочинение 5 класс от первого лица,которое начинается Фашисты угнали меня из села в Германию
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Написать сочинение 5 класс от первого лица,которое начинается Фашисты угнали меня из села в Германию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И там начали пытать и выдать нашего связного,но я не сдал своих товарищих,меня три раза стреляли,били и закапывали я умер,но оставил запись на листке
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