Определите массовую долю (в %) азота в NH4NO3
Химия
Определите массовую долю (в %) азота в NH4NO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По таблице менделеева находим атомные массы каждого атома M(N)=14 M(H)=1 M(O)=16 Молярная масса нитрата аммония = 14 + 1*4 + 14 + 3*16 = 80 M(NH4NO3)=80 суммарная масса атомов азота в нитрате аммония 14+14=28 массовая доля = 28*100%/80 =35% w(N)=28/80 *100%=35%
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