Найдите и исправьте смысловую ошибку в приведенном отрывке: Ты слушать заповедь мою Сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь Словами облегчить мне грудь, Но людям я не делал зла, И потому мои дела Немног...
Литература
Найдите и исправьте смысловую ошибку в приведенном отрывке: Ты слушать заповедь мою Сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь Словами облегчить мне грудь, Но людям я не делал зла, И потому мои дела Немного пользы вам узнать – А душу можно ль рассказать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,,Ты "слушал" заповедь мою,, Слово "слушать" не рифмуется со словом "пришёл".
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