Найдите и исправьте смысловую ошибку в приведенном отрывке: Ты слушать заповедь мою Сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь Словами облегчить мне грудь, Но людям я не делал зла, И потому мои дела Немног...

Литература

Найдите и исправьте смысловую ошибку в приведенном отрывке: Ты слушать заповедь мою Сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь Словами облегчить мне грудь, Но людям я не делал зла, И потому мои дела Немного пользы вам узнать – А душу можно ль рассказать?

Автор: Гость