X-2/4-1/2=x+7/6 Решите пж)
Алгебра
X-2/4-1/2=x+7/6 Решите пж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x -2)/4 -1/2 =(x +7)/6 (x -2 -2)/4 =(x +7)/6 (x -4)/4 =(x +7)/6 6(x -4) =4(x +7) 6x -24 =4x +28 6x -4x =28 +24 2x =52 x =26
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