Облетели листья клена .клен от холода дрожит.на дорожке у балкона.золотой ковер лежит.ставит дождь на окна точки.а по крыше без конца .барабанят молоточки. лужи зябнут у крылца.найди слова которые автор употребил в переносном з...

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Облетели листья клена .клен от холода дрожит.на дорожке у балкона.золотой ковер лежит.ставит дождь на окна точки.а по крыше без конца .барабанят молоточки. лужи зябнут у крылца.найди слова которые автор употребил в переносном значении

Автор: Гость