Облетели листья клена .клен от холода дрожит.на дорожке у балкона.золотой ковер лежит.ставит дождь на окна точки.а по крыше без конца .барабанят молоточки. лужи зябнут у крылца.найди слова которые автор употребил в переносном з...
Русский язык
Облетели листья клена .клен от холода дрожит.на дорожке у балкона.золотой ковер лежит.ставит дождь на окна точки.а по крыше без конца .барабанят молоточки. лужи зябнут у крылца.найди слова которые автор употребил в переносном значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клен от холода дрожит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из учебника литературы 7 класс пять предложений с причасным оборотвм сделать синтаксический разбор.
Обществознание
Математика
7632547 + 48399645; б) 48665247 – 9958296; 2.В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зеленой вместе. В зеленой коробке 45 игрушек, ч...