Помогите решить задачу, пожалуйста!! Все начинается с "Дано". Задача: Сколько гра??мов керосина нужно сжечь, чтобы довести до кипения 4 л воды, если начальная температура воды 20°С и 25% энергии затрачено непроизводительно?

Физика

Помогите решить задачу, пожалуйста!! Все начинается с "Дано". Задача: Сколько гра??мов керосина нужно сжечь, чтобы довести до кипения 4 л воды, если начальная температура воды 20°С и 25% энергии затрачено непроизводительно?

Автор: Гость