Помогите решить задачу, пожалуйста!! Все начинается с "Дано". Задача: Сколько гра??мов керосина нужно сжечь, чтобы довести до кипения 4 л воды, если начальная температура воды 20°С и 25% энергии затрачено непроизводительно?

Физика
Помогите решить задачу, пожалуйста!! Все начинается с "Дано". Задача: Сколько гра??мов керосина нужно сжечь, чтобы довести до кипения 4 л воды, если начальная температура воды 20°С и 25% энергии затрачено непроизводительно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляешь qk- удельную теплоту сгорания керосина и получаешь ответ в килограммах. переводишь килограммы в граммы и получаешь нужный ответ
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