Помогите пожалуйста номер 3 срочно нужно
Алгебра
Помогите пожалуйста номер 3 срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, так как число по корнем, то 6 делим пополам, получаем 6 в степени три и отсюда 216
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