Помогите сделать задачи по физике!)Буду благодарна!)

Физика
Помогите сделать задачи по физике!)Буду благодарна!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 4. S=u×t=30км/ч×24ч=720м Ответ:720м задание 5 в условии невидно что нужно найти, пожалуйста допишите данные задачи полностью
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