Упростить выражение: числитель к-4, знамен к+4 : числ. к2-8к+16, знамен. к2-16. Помогите по??алуйста!
Алгебра
Упростить выражение: числитель к-4, знамен к+4 : числ. к2-8к+16, знамен. к2-16. Помогите по??алуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K-4 / k+4 : k²-8k+16 /k²-16=k-4 /k+4 * (k-4)(k+4) / (k-4)²=1
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