82 БАЛА шар массой 5 кг подвешена на невесомой нерастяжимой нити длиной 4м. НА угол отклонится такой маятник, если у него ударит пуля весом 0.2Н с горизонтальной скоростью 400 м / с? Удар центральный, упругий

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P=0.2 Н, отсюда вычислим массу пули, m2=0.2/10=0.02 кг. При упругом ударе скорость шара найдём по формуле: , где V - скорость шара, m1 - масса шара, m2 - масса пули. Тогда V=3.187 м/с Из закона сохранения энергии: , где h - высота, на которую маятник поднимется. Тогда h=0.5 м Тогда . cos=