Какие чудеса творит Волшебница зима А С Пушкина
Литература
Какие чудеса творит Волшебница зима А С Пушкина
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Гость:
Что только не творит Пушкинская зима-ветер подул и пришла волшебница -зима,она рассыпалась; клоками на деревьях повисла, коврами волнистыми легла на поля,на холмы,сравняла берега с рекою,мороз принесла,прозрачный лес блестит серебром ,сквозь иней ели зеленеют,на мутном небе носится мгла, стучит к нам в окно,приглашая нас на катки,горки,во двор в снежки играть.
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