Какие чудеса творит Волшебница зима А С Пушкина

Гость: Гость:

Что только не творит Пушкинская зима-ветер подул и пришла волшебница -зима,она рассыпалась; клоками на деревьях повисла, коврами волнистыми легла на поля,на холмы,сравняла берега с рекою,мороз принесла,прозрачный лес блестит серебром ,сквозь иней ели зеленеют,на мутном небе носится мгла, стучит к нам в окно,приглашая нас на катки,горки,во двор в снежки играть.