Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 2 8 0 7 1 3 4 пиши получившиеся даты в клеточки Запиши Какое событие в этом году произошло
Окружающий мир
Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 2 8 0 7 1 3 4 пиши получившиеся даты в клеточки Запиши Какое событие в этом году произошло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1240 - невская битва . 882 НАЧАЛО РУСИ 1242 ледовое побоище. 1380 куликовская битва. 1480 конец зависимости руси от орды. 1703 основание Санкт Питербурга.
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