Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 2 8 0 7 1 3 4 пиши получившиеся даты в клеточки Запиши Какое событие в этом году произошло

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Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 2 8 0 7 1 3 4 пиши получившиеся даты в клеточки Запиши Какое событие в этом году произошло

Автор: Гость