Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 2 8 0 7 1 3 4 пиши получившиеся даты в клеточки Запиши Какое событие в этом году произошло

Окружающий мир
Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 2 8 0 7 1 3 4 пиши получившиеся даты в клеточки Запиши Какое событие в этом году произошло
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1240 - невская битва . 882 НАЧАЛО РУСИ  1242 ледовое побоище. 1380 куликовская битва. 1480 конец зависимости руси от орды. 1703 основание Санкт Питербурга. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Запиши название природного сообщества,для которого характерна такая цепь питани??.Личинка комаров-рыба-выдра.Пожалуйста помогите.
Ответить
Қазақ тiлi
Просклонять слово отан по окончаниям
Ответить
Информатика
Заполните таблицу вычислив количество цветов в палитре N при известной глубине i
Ответить
Математика
ПЕШЕХОД ИДЁТ СО СКОРОСТЬЮ 4 КМ В ЧАС . СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ ПРОЙДЁТ ПЕШЕХОД ЗА 3ч? И ЗА 5ч
Ответить
Русский язык
Сочинение - описание по картине Степанова журавли летят
Ответить