Какие древнегреческие ученые положили начало созданию теории чисел
Математика
Какие древнегреческие ученые положили начало созданию теории чисел
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Гость:
Большую роль в формирование теории чисел внесли такие древнегреческие ученые как Пифагор, Евклид, Диофант, Эратосфен.
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