Какие древнегреческие ученые положили начало созданию теории чисел

Математика
Какие древнегреческие ученые положили начало созданию теории чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большую роль в формирование теории чисел внесли такие древнегреческие ученые как Пифагор, Евклид,  Диофант, Эратосфен.
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