Какие древние памятники есть в городе Электросталь

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В Электростали есть много красивых скульптур, которые были возведены во времена СССР, но статуса памятника они не имеют. Эта статуя балерины на улице Мира или пионера на улице Николаева. Это все - элементы благоустройства, которые выпускались производственными комбинатами в те времена. Некоторые специалисты даже утверждают, что статуи Карла Маркса (1965 г.) и Максима Горького также являются элементами благоустройства. Наверное, нет ни одного города, в котором не стоял бы памятник Ленину. В городе Электросталь памятник Владимиру Ильичу находиться на улице Корешкова, около ледового дворца "Кристалл". Автором этой работы является известный художник Ю. Орехов, который работал не только в России, но и за рубежом. Он же стал создателем бюста В. Корнеева (у школы №3) - человеку, который совершил подвиг во времена Великой Отечественной войны. В память обо всех Героях тех далеких событий, в Электростали на улице Горького горит Вечный огонь. Есть в городе Электросталь памятник Николаю Второву, который находится на улице Корешкова. Он создан в честь человека, который основал металлургический завод "Электросталь" – на сегодняшний момент одно из градообразующих предприятий. Еще один значимый для нашего города человек, связанный с этим заводом – Тевосян И.Ф. (Герой Социалистического труда). В его четь названа улица Электростали и воздвигнут памятник (работа Л.Николаева) Более современным творением в нашем городе является монумент, который посвящен жителям Электростали, которые были участниками ликвидации радиационных аварий. Он находится на площади перед КЦ имени Н.Васильева, автор памятника – Лысенко Н.