Какие две науки в 1945-1953 гг признаны лженауками и почему?
История
Какие две науки в 1945-1953 гг признаны лженауками и почему?
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Генетика и кибернетика
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