Какие ещё значения есть. у слова ручка
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Какие ещё значения есть. у слова ручка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дверная,писменная,от сумки,человеческая.
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