Какие есть годовые движения Земли?
География
Какие есть годовые движения Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг своей оси и солнца
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