Какие есть годовые движения Земли?

География
Какие есть годовые движения Земли?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг своей оси и солнца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Солнце светило ярко,и было очень тепло(Разобрать предложение,дать харектеристику предложению,подчеркнуть главн и второст члены предл)Желательно пон...
Ответить
Русский язык
Как распространить смолкли птицы надвинулся тучи ветер усилился Сверкнула молни?? распространить каждое предложение второстепенными членами
Ответить
Английский язык
Use the verb to be in Present Indefinite. 1. He . . . a good student 2. They . . . old friends. 3. I . . . a teacher. 4. John . . . absent ...
Ответить
Русский язык
Только 5 срочно пожалуйста ответы !!!
Ответить
Алгебра
5ab(4a+3b)-10a(2b-4)
Ответить