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Какие функции выполняет девиация ?
Обществознание
Какие функции выполняет девиация ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девиантное поведение это отклоняющееся поведение
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