Какие газы входят в состав атмосферного воздуха Как используют живие организмы к??ждый из них

Биология
Какие газы входят в состав атмосферного воздуха Как используют живие организмы к??ждый из них
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Гость:
Азот-78% Кислород-21% прочие газы-1% Азот усваивается почвенными бактериями, а кислород используют растения и животные в процессе жизнедеятельности
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