Помогите пожалуйста проспрягать по падежам слово актёр на казахском
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста проспрягать по падежам слово актёр на казахском
Ответ(ы):
Гость:
А.с. әртіс І.с. әртістің Б.с. әртіске Т.с. әртісті Ж.с. әртісте Ш.с. әртістен К.с. әртіспен
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