Какие географические координаты имеет точка,обозначенная на карте буквой А
География
Какие географические координаты имеет точка,обозначенная на карте буквой А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какой город? не вижу карты
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