Начерти схему предложения 'УТКИ увидели лягушек'
Русский язык
Начерти схему предложения 'УТКИ увидели лягушек'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[- = ....]в квадратных скобках подлежащее, сказуемое, дополнение, скобки закрываются
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