Проверочное слово к слову расчет (надо подобрать такое слово, у которого вместо ё ??удет е) Заранее спасибо!

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Проверочное слово к слову расчет (надо подобрать такое слово, у которого вместо ё ??удет е) Заранее спасибо!
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Автор: Гость
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Гость:
Вычет. Рада помочь:)
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