Представь что Тайни будет учиться в твоем классе в следующем учебном году. а)Расскажи ему чем он будет заниматься на уроках. You will read,..... b) Посоветуй как он должен вести себя на уроках You must sit at the desk,...... in...

Английский язык
Представь что Тайни будет учиться в твоем классе в следующем учебном году. а)Расскажи ему чем он будет заниматься на уроках. You will read,..... b) Посоветуй как он должен вести себя на уроках You must sit at the desk,...... in the lesson. You mustn`t talk with your friends Помогите пожалуйста!Буду очень рада!
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Автор: Гость
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Гость:
Наверное б) посоветуй как он должен вести себя на уроках
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