Какие глаголы употреблены в форме настоящего времени множественного числа перво??о лица? гремят, спешим, подрастаем, поймаем? 2)какое слово не изменяется по родам? темная, прожила, присел, улица?
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Какие глаголы употреблены в форме настоящего времени множественного числа перво??о лица? гремят, спешим, подрастаем, поймаем? 2)какое слово не изменяется по родам? темная, прожила, присел, улица?
Ответ(ы):
Гость:
1) спешим так как оно употреблено в настоящем времени множественного числа первого лица 2) улица так как это существительное
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