Опишите случай из своей жизни который говорил бы о настоящем товариществе

Обществознание
Опишите случай из своей жизни который говорил бы о настоящем товариществе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну, например, если по переходу идут два друга, а им навстречу мчится машина с огромной скоростью и один друг закрывает своим телом другого. Но особенно такие случаи происходят на фронте, когда товарищ закрывает собой другого товарища от выстрела. А ещё есть замечательная пословица на эту тему: "Сам погибай, а товарища выручай".
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