Нет более робкого животного, чем заяц. Замени имен прилагательные синонимами.
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Нет более робкого животного, чем заяц. Замени имен прилагательные синонимами.
Ответ(ы):
Гость:
Нет более стеснительного животного, чем заяц.
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