В магазин привезли 45 кг слив в девяти одинаковых по массе ящиках.до обеда продали ??ливы из 4х ящиков.сколько кг слив продали до обеда. запиши решение, поясняя кратко,что узнаешь каждым действием.
Математика
В магазин привезли 45 кг слив в девяти одинаковых по массе ящиках.до обеда продали ??ливы из 4х ящиков.сколько кг слив продали до обеда. запиши решение, поясняя кратко,что узнаешь каждым действием.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Exercise 3: Use Past Indefinite or Past Continuous: 1. When the taxi (to arrive) I still (to pack) my things. 2. What you (to do) in the evenin...
Математика
Автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 мин и идёт до рабочего посёлка 85 мин. Во сколько автобус прибывает в рабочий посёлок? ПИШИТЕ ПО...
Математика
Помогите решить задачу.Заранее спасибо! Расстояние от Москвы до Екатеринбурга п?? железной дороге 1 667 км,от Екатеринбурга до Новосибирска 1 524...
Математика
От станции одновременно отправились два поезда в противополонжых направлениях . ??корость одного 90км/час а другой-80км/час каждый поезд был 2 часа...
Английский язык