Какие глобальные проблемы ,связанные с соблюдением прав человека в современном м??ре вам известны

Право
Какие глобальные проблемы ,связанные с соблюдением прав человека в современном м??ре вам известны
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Гость:
Скорее всего- это такие проблемы, как дискриминация по возрасту, гомофобия, расизм, сексизм.
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