Какие города контролировали основные торговые пути в Европе и связи с Востоком?

История
Какие города контролировали основные торговые пути в Европе и связи с Востоком?
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Москва, Киев, Варшава, Прага, Вена
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