Расставить знаки препинания в предложении с однородными членами, однородные члены подчеркнут, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т д "Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зр...
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Расставить знаки препинания в предложении с однородными членами, однородные члены подчеркнут, указать в скобках, какие это члены (подлежащее, сказуемое и т д "Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище. Меня отпускали с друзьями и братьями не реку каждый день или по утру или вечером. Все пахло кусты акации листья сирени лопухи цветы трава земля . Не объять все это ни мыслью ни чувствами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное, поразительное зрелеще.Меня отпускали с друзьями и братьями не реку каждый дени,или по утру,или вечером.Всё пахло кусты аквации,листья сирени, лопухи,цветы,трава,земля.Не объять ни мыслю,ни чувсивами
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