Степи и лесостепи растительный мир и животный мир помогите пожалуйста
География
Степи и лесостепи растительный мир и животный мир помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесосте́пь — природная зона Северного полушария, характеризующаяся сочетанием лесных и степных участков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Биология
Лист жасмина какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложны???) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?)