Степи и лесостепи растительный мир и животный мир помогите пожалуйста

География
Степи и лесостепи растительный мир и животный мир помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесосте́пь —  природная зона Северного полушария, характеризующаяся сочетанием  лесных и  степных участков.
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