Помогитеее срочно написать сочинение. На тему: Реформа в вузовском образовании

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В последнее время интенсивно ведется подготовка реформы образования; но вопрос о том, нужна ли она стране, а если нужна, то какая именно, широко не обсуждался. Ее концепция пока еще не имеет прочной теоретической основы (или таковая обществу неизвестна). Методы осуществления небесспорны. Высказываемые предложения зачастую основаны на мнении отдельных групп специалистов, пусть уважаемых, но не представляющих основные магистральные направления науки и образования. Очевидно, что такие серьезные проблемы, как реформа образования, должны быть предметом широкого общественного обсуждения, аналитической экспертизы специалистов, в которой должны участвовать ведущие российские вузы, Российская академия наук, Российская академия образования, учителя и методисты. Только компетентный анализ всех информационных потоков и разных представлений поиска даст возможность выработать устойчивую и правильную концепцию.При этом важно учитывать то реальное состояние, в котором сейчас находится наше общество, ту атмосферу, в которой мы живем. Трудно не заметить, что общество устало от непродуманных реформ. И поэтому, если предлагаются какие-то преобразования, надо сначала доказать, что они необходимы, продемонстрировать их значимость, а не просто «ввязаться в драку, - по словам Наполеона, - а потом посмотреть, что из этого выйдет». Этого делать нельзя - слишком велики и невосполнимы могут быть издержки; и поэтому, прежде чем приступать к той или иной реформе, нужно обсуждать ее главные параметры.Не буду критиковать те предложения, которые делаются, - некоторые из них мне кажутся здравыми и разумными; но следует, наверное, обратить внимание на те общие подходы, которые могут укрепить, а не подорвать нашу систему образования. Главный здесь принцип - «не навреди», а задача - сделать так, чтобы наша система образования была сильнее и авторитетнее, стала повсеместно признанной и уважаемой в мире, учитывая, что Россия обладает всем необходимым для того потенциалом. В порядке дискуссии попробуем сформулировать некоторые предложения, основанные на опыте университетского преподавания в России и за рубежом.Всё ли стоит радикально реформировать? Для усовершенствования и оптимизации глобальная реформа не обязательна. Можно шаг за шагом устранять недостатки, имеющиеся в нашей системе образования, модернизировать ее, сближая те процессы, которые идут в нашей стране и в мировом сообществе.