Какие города входят в золотое кольцо россии кроме ростова великого суздали влади??ира и ярославля
Окружающий мир
Какие города входят в золотое кольцо россии кроме ростова великого суздали влади??ира и ярославля
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Гость:
Города Золотого Кольца России: Москва, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Кострома, Суздаль, Палех, Ярославль, Владимир, Иваново, Александров, Боголюбово, Гороховец, Углич, Гусь-Хрустальный, Калязин, Плёс, Кидекша, Тутаев, Муром, Юрьев-Польский.
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