Какие имена прилагательные чаще всего встречаются в сказке о рыбаке и рыбке А.С.Пушкина?Почему?
Русский язык
Какие имена прилагательные чаще всего встречаются в сказке о рыбаке и рыбке А.С.Пушкина?Почему?
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