Какие имена прилагательные чаще всего встречаются в сказке о рыбаке и рыбке А.С.Пушкина?Почему?

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Какие имена прилагательные чаще всего встречаются в сказке о рыбаке и рыбке А.С.Пушкина?Почему?

Автор: Гость