Какие имена прилагательные являются проверочными словами? Мягко-мягкий темно-тёмный известный-весть звонок-звонкий
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Какие имена прилагательные являются проверочными словами? Мягко-мягкий темно-тёмный известный-весть звонок-звонкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягенький, темь, оповестить, звон
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