Какие из чисел: 54 60 71 102 107 208 379 420 620 653 1000 5632 10895 13786 являются четными числами , какие н??четные? Выпишите в одну строку нечетные числа а в другую четные

Математика

Какие из чисел: 54 60 71 102 107 208 379 420 620 653 1000 5632 10895 13786 являются четными числами , какие н??четные? Выпишите в одну строку нечетные числа а в другую четные

Автор: Гость