Какие из чисел: 54 60 71 102 107 208 379 420 620 653 1000 5632 10895 13786 являются четными числами , какие н??четные? Выпишите в одну строку нечетные числа а в другую четные
Математика
Какие из чисел: 54 60 71 102 107 208 379 420 620 653 1000 5632 10895 13786 являются четными числами , какие н??четные? Выпишите в одну строку нечетные числа а в другую четные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54 60 102 208 420 620 1000 5632 13786 - четные 71 107 379 563 10895 - нечетный Черные числе - делятся нацело на 2 и имеют на конце цифры 2 4 6 8 0; остальные являются нечетными
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