Какие из чисел: 54 60 71 102 107 208 379 420 620 653 1000 5632 10895 13786 являются четными числами , какие н??четные? Выпишите в одну строку нечетные числа а в другую четные

Математика
Какие из чисел: 54 60 71 102 107 208 379 420 620 653 1000 5632 10895 13786 являются четными числами , какие н??четные? Выпишите в одну строку нечетные числа а в другую четные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54 60 102 208 420 620 1000 5632 13786 - четные 71 107 379 563 10895 - нечетный Черные числе - делятся нацело на 2 и имеют на конце цифры 2 4 6 8 0; остальные являются  нечетными
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.На полки буфета поставили 100 предметов посуды поровну. На первые две полки поставили тарелки, а на остальные три стаканы. Сколько стаканов и ско...
Ответить
Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второ...
Ответить
Математика
Выдели граматическую основу и части речи в тексте соловей пока не прилетел
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову замарашка
Ответить
Математика
10043-(8627+а) если а=143<br /><br />
Ответить