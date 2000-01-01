Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 1) Если три угла одного тр??угольника соответственно равны трём углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. 2) В любом прямоугольнике диагонали взаимно п...
Геометрия
Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 1) Если три угла одного тр??угольника соответственно равны трём углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. 2) В любом прямоугольнике диагонали взаимно перпендикулярны. 3) У равностороннего треугольника есть центр симметрии.
Ответ(ы):
Гость:
1,3 Это же очевидно)))
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