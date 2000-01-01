Сила тяги мотора автомашины равна 2000 Н.Автомашина движется равномерно со скорост??ю 72 км/ч.Какова работа, совершаемая за 10 с?

Физика

Сила тяги мотора автомашины равна 2000 Н.Автомашина движется равномерно со скорост??ю 72 км/ч.Какова работа, совершаемая за 10 с?

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