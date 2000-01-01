Сила тяги мотора автомашины равна 2000 Н.Автомашина движется равномерно со скорост??ю 72 км/ч.Какова работа, совершаемая за 10 с?

Физика
Сила тяги мотора автомашины равна 2000 Н.Автомашина движется равномерно со скорост??ю 72 км/ч.Какова работа, совершаемая за 10 с?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V=20 м/с;t=10c;F=2000H :А=FS; S=vt; A=F*vt =2000*20*10=4*10^5 Дж=0,4 МДж
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