Какие из перечисленных моделей материальные, а какие информационные? В ответе запишите последовательность букв М (материальные) и И (информационная) А) Макет декоративного оформления театральной постановки Б) Формула определе...
Информатика
Какие из перечисленных моделей материальные, а какие информационные? В ответе запишите последовательность букв М (материальные) и И (информационная) А) Макет декоративного оформления театральной постановки Б) Формула определения площади квадрата со стороной h: s=h2 В) Географический атлас Г) Объемная модель молекулы воды Д) Уравенние химической реакции, например CO2 +2NaOH = Na2CO3 +H2O Е) Макет скелета человека Ж) Расписание движения поездов З) Схема метрополитена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) М Б)И В)И Г)М Д)И Е)М Ж)И З)И вроде так но ты сам подумай тоже))
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