Какие из прямых m, n и p, изображённых на рисунке 5, являются параллельными? Ответ обоснуйте . Можно плиз развёрнуто ответ. А то не понимаю.

Алгебра
Какие из прямых m, n и p, изображённых на рисунке 5, являются параллельными? Ответ обоснуйте . Можно плиз развёрнуто ответ. А то не понимаю.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M и p,потому что параллельными прямыми являются те,у которых соответственные углы равны(я про один из признаков)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Делить пилить солить сверлить кормить строить поставь в форму 2 и 3 лица ед.ч будущ. вр.
Ответить
Физика
На площадь100см квадрат действует сила 50 Н определите давление оказываемое этой силой?
Ответить
Русский язык
Скажите пож, где деепричастия? Не покладая, Не переводя, Не прерываясь, Несолоно, не получив, неохотно, не щадя, не мудрствуя.
Ответить
Математика
Сколько граней имеет многогранник?
Ответить
Математика
Срочно надо Помогите решить Уравнения 1) 0,4 : y = 1,2 : 2 2)0,5 : 0,9 =0,1 : y 3)3/4 : y = 2 2/3 :1 7/9 4)15,5/30,3 = 0,1 t/1,01 помогите очень на...
Ответить