Какие из прямых m, n и p, изображённых на рисунке 5, являются параллельными? Ответ обоснуйте . Можно плиз развёрнуто ответ. А то не понимаю.

Алгебра

Какие из прямых m, n и p, изображённых на рисунке 5, являются параллельными? Ответ обоснуйте . Можно плиз развёрнуто ответ. А то не понимаю.

Автор: Гость