Какие из прямых m, n и p, изображённых на рисунке 5, являются параллельными? Ответ обоснуйте . Можно плиз развёрнуто ответ. А то не понимаю.
Алгебра
Какие из прямых m, n и p, изображённых на рисунке 5, являются параллельными? Ответ обоснуйте . Можно плиз развёрнуто ответ. А то не понимаю.
Ответ(ы):
Гость:
M и p,потому что параллельными прямыми являются те,у которых соответственные углы равны(я про один из признаков)
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