Какие из приведенных ниже веществ реагируют с растворами гидроксида натрия
Химия
Какие из приведенных ниже веществ реагируют с растворами гидроксида натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) HCl+NaOH=H₂O+NaCl 2) H₂SO₄+2NaOH=2H₂O+Na₂SO₄ 3) CO₂+2NaOH=Na₂ CO₃+H₂O
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