Упражнения 386 Прочитай. Найди личные местоимения. Поставь к ним вопрос. Спиши текс??. Подчеркни местоимения с предлогами. Помогите пж.
Русский язык
Упражнения 386 Прочитай. Найди личные местоимения. Поставь к ним вопрос. Спиши текс??. Подчеркни местоимения с предлогами. Помогите пж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А фото можно?пришли в лс
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