Купили 3 кг печенья по цене 56,8 руб.за килограмм и 1,7 кг пряников по цене 43 руб.сколько заплатили за всю покупку?

Математика

Купили 3 кг печенья по цене 56,8 руб.за килограмм и 1,7 кг пряников по цене 43 руб.сколько заплатили за всю покупку?

Автор: Гость