Купили 3 кг печенья по цене 56,8 руб.за килограмм и 1,7 кг пряников по цене 43 руб.сколько заплатили за всю покупку?
Математика
Купили 3 кг печенья по цене 56,8 руб.за килограмм и 1,7 кг пряников по цене 43 руб.сколько заплатили за всю покупку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56,8 * 3 = 170,4 (руб.) - за печенье. 2)1,7 * 43 = 73,1 (руб.) - за пряники. 3) 170,4 + 73,1 = 243,5 (руб) - за всю покупку.
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