892третий и четвёртый столбик, 893 третий столбие
Математика
892третий и четвёртый столбик, 893 третий столбие
Ответ(ы) на вопрос:
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892. В) 12/13*2/3=24/39=8/13 Ж) 15/14*7/12=105/168=35/56 Г) 4/9*27/16=108/144=54/72=27/36=9/12=3/4 3) 45/34*17/15=731/510
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