Маган сыныпка келген жана окушы туралы эссе керек еди. Отинем сиздерден комектесинизши. Тура ертенге кажет Керек болса 20 балл берем
Қазақ тiлi
Маган сыныпка келген жана окушы туралы эссе керек еди. Отинем сиздерден комектесинизши. Тура ертенге кажет Керек болса 20 балл берем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сыныпқа келген жаңа оқущы. біз сыныпка келген жаңа оқушысы жақсы карсы адмаймыз. өйткнгі біз оны юіраз сұрактар астына койвп кейві татуласамыз
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