Как будет везу в неопределенной форме

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Как будет везу в неопределенной форме
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Гость:
Везти ( глагол )  Что делать ? - Везти 
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