Тундра с финского пожалуйста помогите, а то тест не смогу написать
Окружающий мир
Тундра с финского пожалуйста помогите, а то тест не смогу написать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С финского тундра "безлесная", "голая" возвышенность
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