твір чи важко бути говорющою рибою і твір чи схожий я чимось на яянина
Українська література
твір чи важко бути говорющою рибою і твір чи схожий я чимось на яянина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чи не виступає «говорюща» риба поетом, коли розмірковує над тим, «яка розкіш вимовити слово, а тоді дивитися, як воно кольоровими бульбашками рухається крізь воду», і чи не є це слово першим серед риб? Пророк часто буває не визнаним за життя. Водночас мудрість завжди цурається марного базікання. Зрештою, на бульбашки можна дивитися по-різному: як на кольорові (естетичний аспект) і як на порожні (марнославство).
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